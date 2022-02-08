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برئاسة “أبو كرازة”.. تشكيل لجنة إدارية جديدة لنادي المدينة

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة تشكيل لجنة إدارية لنادي المدينة؛ لتسيير أعمال إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للنادي.

ويترأس اللجنة أسامة أبو كرازة، فيما كلّف خليفة الكيلاني بمهام نائب الرئيس، إضافة إلى سبعة أعضاء آخرين في اللجنة.

وجاء اختيار اللجنة بعد أيام من اجتماع الجمعية العمومية.

ويحتل فريق المدينة المركز السادس في ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الممتاز، ويبحث الحواتة عن تحقيق بداية مثالية مع انطلاق مرحلة الإياب، عقب تعاقده مع عدة لاعبين؛ آخرهم محمد الغنيمي قادمًا من نادي الخُمس .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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