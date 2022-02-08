مانشستر يونايتد يستعيد خدمات جونز

استعاد مانشستر يونايتد الإنجليزي جهود مدافعه فيل جونز بعد غيابه عن النصف الأول من الموسم وذلك بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة “ذا صن” إلى أن جونز عاد إلى خوض التدريبات إضافة إلى الحارس لو جرانت بعد غياب طويل، وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الإنجليزي يأمل أن يستعيد كامل لياقته قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليخوض منافسة مع زملاءه رافائيل فاران وهاري ماغواير قائد الفريق إضافة إلى إيريك بايلي وفيكتور ليندولف في حجز مكان ضمن تشكيلة الشياطين الحمر.

ومن المنتظر أن يسجل مانشستر يونايتد مدافعه جونز ضمن قائمة دوري أبطال أوروبا وذلك عقب رحيل الثلاثي أنتوني مارسيال ودوني فان دي بيك إضافة إلى أماد ديالو الذين شاركوا مع الفريق في الدور الأول من البطولة، كما أن جونز رفض عرضاً للانتقال خلال الميركاتو الشتوي لخوض تجربة مع بوردو الفرنسي.

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