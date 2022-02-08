المنتخب الوطني يضع آخر اللمسات لخوض بطولة السلة العربية

يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة، للظهور لأول مرة بعد غياب دام قرابة 10 سنوات، عندما يفتتح مبارياته بالبطولة العربية الـ 24، والتي تحتضنها دولة الإمارات .

ويواجه منتخبنا الوطني، نظيره التونسي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى مساء الأربعاء، قبل أن يواجه المنتخب الإماراتي مستضيف البطولة يوم الخميس، وينهي مباريات الدور الأول بملاقاة نظيره الأردني.

وخاض المنتخب الأول، العديد من التجارب الودية قبل سفره إلى دولة الإمارات، والتي كان آخرها مواجهة الزمالك المصري، كما تغلب على فريق الشرقية في القاهرة ضمن معسكره القصير الأيام الماضية.

وأجرت اللجنة الفنية ولجنة الحكام بالبطولة اجتماعها الأخير، وذلك لمناقشة الأمور الفنية والإجراءات الاحترازية، قبل الانطلاق الفعلي للبطولة في دبي .

وتجرى البطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة من الثامن إلى السادس عشر من فبراير الجاري، على أرضية قاعة نادي النصر في إمارة دبي .

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