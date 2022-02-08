بنغازي| التعادل الإيجابي يحسم لقاء السواعد والطيران وديًا

بنغازي 08 فبراير 2022 (وال)- حسم التعادل الإيجابي اللقاء الودي الذي جمع فريقي الطيران والسواعد بنتيجة ثلاثة أهداف في كل شبكة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

وتأتي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء توسطها الحكم ( أحمد الجروشي )، ضمن سلسلة المباريات الودية التحضيرية التي يجريها الفريقين، وذلك تأهبا لخوض غمار منافسات مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

هذا وتناوب على تسجيل أهداف فريق الطيران كلا من ( بلال العقوري ) من ركلة جزاء، و ( ماجد الفارسي ) هدفين بتمريرتين من اللاعب ( مروان ماماش )، فيما سجل أهداف السواعد الثلاثة كلا من ( يوسف بوثمانية ) الهدف الأول، بينما أستطاع ( حسن الفاخري ) تسجيل ثاني الأهداف، و( عبدالله شاورما ) ثالث الأهداف. (وال) س أ/ ر ت

تقرير| سيف النصر أمبية

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