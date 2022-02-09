إنطلاق مرحلة الإياب للدوري الليبي بديربي مدينة شحات

بنغازي 09 فبراير 2022 (وال)- تنطلق مساء اليوم الأربعاء 9/2/2022 مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في أسبوعها الأول للموسم (2021/2022)، بلقاء ديربي مدينة شحات الصداقة وشباب الجبل، ضمن مباريات المجموعة الأولى على ملعب شهداء بنينا تمام الساعة الثالثة مساءاً.

ويستقبل يوم غد الخميس فريق الأهلي بنغازي خليج سرت على ملعبه شهداء بنينا السادسة مساءاً، ويستضيف فريق التعاون بملعب أجدابيا فريق الهلال الثالثة مساءاً.

ويشهد مساء الجمعة ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء لقاء الأخضر والتحدي عند الثالثة مساءاً ويستقبل فريق النصر فوق أرضية شهداء بنينا فريق دارنس السادسة مساءا، بينما تنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم السبت (12/2/2022)، حيث يستقبل فريق المدينة على ملعب الجميل فريق الخمس، ويستضيف أولمبي الزاوية فريق المحلة.

وتختتم مباريات الأسبوع الأول بديربي مدينة مصراتة على ملعبها بمقابلة الاتحاد المصراتي والسويحلي، في حين تؤجل مبارتي الاتحاد وبوسليم وفريقي الشط والأهلي طرابلس. (وال) ف ح / ه ع

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