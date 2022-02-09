مدرب الاتحاد: تأخر وصول اللاعبين الدوليين يُعيق الفريق

عبّر مدرب فريق الاتحاد التونسي محمد الكوكي عن انزعاجه من تأخر وصول والتحاق اللاعبين الدوليين بمعسكر الفريق الحالي بدولة تونس.

وأضاف المدرب التونسي أنه يتحمل مسؤولية خسارة الفريق الأخيرة أمام فريق النجم الساحلي برباعية، وديًا، متمنيًا التوفيق للاعبيه والصفقات الجديدة التي عقدتها إدارة النادي مؤخرًا.

جديرٌ بالذكر أن فريق الاتحاد أنهى مرحلة ذهاب الدوري الممتاز متصدرا فرق المجموعة الثانية بالإضافة إلى تأهله لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي، التي سيَستهل مشوارها بملاقاة فريق أورلاند بيراتس الجنوب الأفريقي.

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