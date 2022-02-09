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مدرب الاتحاد: تأخر وصول اللاعبين الدوليين يُعيق الفريق

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر مدرب فريق الاتحاد التونسي محمد الكوكي عن انزعاجه من تأخر وصول والتحاق اللاعبين الدوليين بمعسكر الفريق الحالي بدولة تونس.

وأضاف المدرب التونسي أنه يتحمل مسؤولية خسارة الفريق الأخيرة أمام فريق النجم الساحلي برباعية، وديًا، متمنيًا التوفيق للاعبيه والصفقات الجديدة التي عقدتها إدارة النادي مؤخرًا.

جديرٌ بالذكر أن فريق الاتحاد أنهى مرحلة ذهاب الدوري الممتاز متصدرا فرق المجموعة الثانية بالإضافة إلى تأهله لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي، التي سيَستهل مشوارها بملاقاة فريق أورلاند بيراتس الجنوب الأفريقي.

 

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قناة 218 الليبية

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