رئيس نقابة الإعلاميين الرياضيين يكلف لجنة تحضيرية لحفل توزيع جوائز الأبطال وسفراء الرياضة 

طرابلس 09 فبراير 2022 (وال) _ أصدر رئيس مجلس الإدارة للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين قرار رقم (3) لسنة 2022م، بشأن تكليف لجنة لإحتفالية توزيع جوائز الأبطال للألعاب الفردية وسفراء الرياضة الليبية.

هذا وجاء القرار في مادته الأولى على أن تشكل لجنة لتحضير والتنظيم والإشراف على الإحتفالية، والتي ستقام في مدينة طرابلس شهر مارس القادم.

وجاء أيضاً في مادة القرار الثانية يتم تكليف السيد (محمود مفتاح جبران) رئيساً، والسيد (محمود محمد المجعوك) نائباً له، وعضوية كلا من السادة (خليل محمد اعبيد) و (فتحي الطاهر الأمام) و(سلمى جمعة همل). (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال