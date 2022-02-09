“CIES” تكشف قائمة أكثر الأندية إنفاقاً في العقد الأخير

تقرير 218

أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES” عن قائمة أكثر الأندية إنفاقًا على تعاقدات اللاعبين في العقد الأخير .

وأشارت الدراسة التي اختص بها المركز إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هو الأكثر إنفاقاً لجلب اللاعبين بين عاميْ 2012 و 2022 حيث صرف ما يقرب من مليار و545 مليون يورو لضم لاعبين جدد للنادي، فيما تمكّن من بيع لاعبين بقيمة 470 مليون يورو، حيث تعد الصفقة الأكبر للشياطين الحمر هي ضم الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو.

واحتل الغريم الآخر مانشستر سيتي المركز الثاني ضمن القائمة، فقد أنفق النادي السماوي 984 مليون يورو، حيث صرف مليار و699 مليون يورو بينما باع لاعبين بقيمة تصل إلى 715 مليون يورو، وكانت صفقة ضم لاعب الوسط الإنجليزي جاك غريليتش التي ضمها الفريق هذا الموسم هي الأغلى مقابل 117,50 مليون يورو.

وجاء باريس سان جيرمان في المركز الثالث بإنفاق وصل إلى 941 مليون يورو، فيما صرف مليار و445 مليون يورو مقابل بيعه العديد من اللاعبين مقابل 504 ملايين يورو، وتعتبر صفقة التعاقد مع النجم نيمار دا سيلفا هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو يليه التعاقد مع كيليان مبابي مقابل 145 مليون يورو.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في القائمة حيث وصل إلى صافي إنفاق قدره 650 مليون يورو، فقد صرف قرابة مليار و630 مليون يورو لضم لاعبين جدد وباع لاعبين بقرابة 980 مليون يورو، وتعد صفقة التعاقد مع عثمان ديمبيلي هي الأغلى في تاريخ النادي حيث وصلت إلى 140 مليون يورو، يليه التعاقد مع فيليبي كوتينيهو مقابل 135 مليون يورو .

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