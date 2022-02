تستكمل يوم غد الخميس مباريات الأسبوع العاشر للمجموعة الأولى من الدّوري الممتاز لكرة القدم.

حيث ستقام مبارتانِ تجمع الأولى الأهلي بنغازي بفريق خليج سرت فيما يصطدم التعاون بالهلال في المباراة الثانية، وتختتم مباريات الجولة لفرق المجموعة الأولى بمباراتين تقامان يوم الجمعة عندما يلتقي الأخضر مع التحدي ويستقبل النصر دارنس

المصدر ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يواجه خليج سرت هذا الخميس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار