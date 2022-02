منتخب الناشئين يواصل تحضيراته لبطولة شمال إفريقيا

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين تدريباته اليومية بملعب حسين البوسيفي بالمدينة الرياضية تحضيراً لبطولة شمال إفريقيا التي تنطلق بالجزائر منتصف شهرِ مارس القادم.

منتخب الناشئين الذي يقوده الأرجنتني ماركوس يواصل تدريباته بتجمعه في طرابلس بعد فترة من التوقف، إذ يأمل المدرب الجديد لهذه الفئة تجهيز الفريقِ وتعويض توقُّف مسابقات الناشئين للظهورِ بشكل جيد في البطولة المقررة منتصف الشهرِ القادم.

