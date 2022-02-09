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سلسلة الإصابات تتوالى على لاعبي إيفرتون

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي إيفرتون تعرض مدافعه الكولومبي ياري مينا لإصابة في فخذه الأيمن، وذلك خلال مباراة الفرق أمام نيوكاسل، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب فرانك لامبارد عقب المباراة، إن مينا تَعرّض لكدمة عضلية في الشوط الأول، إضافة إلى إصابة لاعبه ديماراي جراي، وتمنى مدرب التوفيز ألا تكون إصابة المدافع الكولومبي خطيرة وأن يعود بسرعة إلى أجواء التدريبات.

وتعرّض إيفرتون للخسارة أمام نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب سانت جيمس بارك، ليتوقف رصيده عند تسع عشرة نقطة، ليتوقف في المركز السادس عشر، ليصبح قريباً من منطقة الهبوط، ليكون على بُعد نقطة واحدة من نيوكاسل السابع عشر.

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قناة 218 الليبية

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