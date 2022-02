تأهل فريق الترسانة إلى الدور الرابع وستين من كأس ليبيا لكرة القدم.

وجاء تأهل أبناء سوق الجمعة بعد فوزهم على فريق الحميدية بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت بملعب شهداء عبد الجليل ضمن الدور التكهيدي لكأس ليبيا لكرة القدم.

