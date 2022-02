يواجه منتحبنا الوطني لكرة السلة المنتخب الإماراتي غدا الخميس في ثاني مواجهاته ضمن منافسات بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة.

هذا ويلتقي فرسان السلة في آخرِ المواجهات، المنتخب الأردني يوم السبت في ختامِ مباريات المجموعة الأولى.

يذكر أَن منتخبنا الوطني لكرة السلة قد عاد للمشاركات العربية بعد غياب نحوِ عشرِ سنوات.

