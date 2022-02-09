“موندو ديبورتيفو”: برشلونة يستهدف بروزوفيتش مجاناً

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة برشلونة في ضم لاعب من إنتر ميلانو الصيف المقبل بشكل مجاني، وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى أن برشلونة يطمح لضم مارسيلو بروزوفيتش من النيراتزوري الصيف المقبل، بصورة مجانية، في ظل أزمة النادي الكاتالوني الاقتصادية.

وسيكون بروزوفيتش لاعباً حُراً في يونيو المقبل في حال عدم تجديد عقده مع الإنتر، وتسعى إدارة برشلونة للظفر بلاعب وسط يملك خبرة كبيرة مثل بروزوفيتش صاحب الـ29 عاماً.

وذكرت الصحيفة المقربة من النادي أن الإدارة قدّمت عقداً لبروزوفيتش مدته 5 مواسم، براتب يصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم الواحد، فيما عرض إنتر راتباً قدره 6 ملايين يورو لإبقاء لاعب الوسط الكرواتي لفترة إضافية.

ولم يتوصل إنتر الإيطالي حتى الآن إلى صيغة لتمديد عقد بروزوفيتش لفترة إضافية، لكنه يعمل مع وكيل أعماله للوصول إلى صيغة مُرضية للجميع قبل نهاية الموسم الحالي.

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