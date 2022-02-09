الدوري الرباعي للطائرة والتنافس على الصدارة

مصراتة 09 فبراير 2022 (وال) -أقيم بصالة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة، أمس الثلاثاء، الجولة الثانية من منافسات الدور الرباعي لمرحلة التتويج من الدوري الليبي لكرة الطائرة في المرحلة الأولى، وذلك بإقامة مباراتين.

تقابل في اللقاء الأول فريق الاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي، وسجل الفريقين نقاطـ لاعتلاء الصدارة مؤقتا.

حيث تمكن فريق الاتحاد المصراتي من الخروج فائزا في المباراة، وحصوله على ثلاث النقاط، والمنافسة على الصدارة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وجاءت النتائج كالتالي:

الأول /22/25

الثاني /26/28

الثالث/16/25

وتكون طاقم التحكيم من الدولي جلال دهان حكم أول، وفتح الله الروياتي حكم ثاني، والمسجل الدولي عبد السلام الرفاعي، ومساعد المسجل حسين الحويج.

أما اللقاء الثاني فقد تمكن فريق الأهلي طرابلس من التفوق على المضيف فريق السويحلي، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها كالتالي:

الأول /22/25

الثاني/20/25

الثالث /26/28

وقاد اللقاء طاقم تحكيم تكون من الدولي حسين البركي حكم أول، والدولي عبدالحكيم رمضان حكم ثاني، والمسجل وائل بوشعالة، ومساعد المسجل ابوبكر عبد الوهاب.

وبعد ختام الجولة الثانية تربع على الصدارة مؤقتا فريق الأهلي طرابلس برصيد ( 5 ) نقاط ،وجاء ثانيا فريق الاتحاد المصراتي برصيد ( 3 ) نقاط، واحتل فريق السويحلي الترتيب الثالث برصيد (3) نقاط بفارق الأشواط عن الاتحاد المصراتي، بينما احتل فريق الأهلي بنغازي المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة.(وال مصراتة) م ع / س خ.

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