خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة أولى مبارياته أمام بطل القارة الأفريقية المنتخب التونسي بنتيجة 64-63 ضمن الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية المقامة حاليا بالإمارات.

منتخب السلة الذي شارك بأسماء شابة قدم مستوى مميز رغم غيابه عن المنافسات العربية والإفريقية إلى ما يقارب عن العشرة سنوات.

