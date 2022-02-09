بايرن ميونخ يعلن إصابة جمال موسيالا بفيروس كورونا

كشفت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن إصابة اللاعب جمال موسيالا بفيروس كورونا، بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

كما أكد بيان نادي الفريق الألماني، أنه تقرر وضع اللاعب في الحجر الصحي من أجل الحفاظ على سلامة البقية والحد من مخاطر انتشار عدوى كورونا.

يُذكر أن بايرن ميونخ، يحتل صدارة ترتيب الدوري الألماني، برصيد 52 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الوصيف بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني برصيد 43.

وكان النادي البافاري قد أعلن في الأيام القليلة الماضية، أن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها حارس المرمى مانويل نوير، على مستوى مفصل ركبته اليمنى، بعد الإصابة في مباراة فريقه أمام لايبزيج في الدورى الألماني.

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