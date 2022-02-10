الصداقة يحسم ديربي شحات بثلاثية قاسية

شحات 10 فبراير 2022 (وال) _ حسم فريق الصداقة الأول لكرة القدم نتيجة ديربي شحات لمصلحته، عقب تفوقه على غريمة التقليدي شباب الجبل ثلاثية نظيفة، وذلك لحساب الجولة الأولى من مرحلة الإياب من الدوري الليبي لكرة القدم ، في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الأربعاء – على أرضية ملعب شهداء بنينة الدولي.

سيطرة مطلقة

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأربعاء – وتوسطها الحكم ( حمزة الثموني )، ظهر واضحاً وجلياً أن الصداقة أفضل حالاً من منافسة شباب الجبل ، وذلك إلى وضوح السيطرة المطلقة على اللقاء، وذلك من ناحية تنظيمه للعديد من الهجمات، والتي كانت خطرة على مرمى شباب الجبل.

وشهدت الثواني الأولى من اللقاء تهديد مبكر من الصداقة على مرمى خصمه شباب الجبل بواسطة لاعبه ( ناصر العروسي )، والذي بدوره سدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الإيسر للحارس ( أيوب يوسف )، ومع مطلع الدقيقة ( 5 ) مرت الكرة الحرة المباشرة التي نفذها اللاعب ( المعتصم بالله التايب ) فوق العارضة بقليل.

وحملت الدقيقة ( 28 ) ركلة جزاء لفريق الصداقة ، بعدما تمت عرقلة المهاجم ( ناصر العروسي ) من قبل الحارس ( أيوب يوسف )، تقدم لها اللاعب ( المعتصم بالله التايب ) مسجلاً أول الأهداف، وعزز الصداقة تقدمه بهدف ثان، عن طريق رأسية ( ناصر العروسي )، والذي بدوره تابع العرضية المثالية التي لعبها زميله ( جاسم الخامس ) وذلك في الدقيقة ( 2+45 ).

في الشوط الثاني دفع مدربه ( المهدي بوشاح ) بالبرازيلي الوافد الجديد ( طاليس دى سيلفا ) على أمل أن تقليص الفارق و العودة للمباراة مجدداً، لكن جميع هجماته كانت عقيمة، ولم تشكل خطورة على الحارس ( عبد الرحمن أبو القاسم ).

رأسية كونان

وعند الدقيقة ( 58 ) شكل الصداقة هجمة مرتدة منسقة ، ليمرر البديل ( الساعدي العلام ) عرضية متقنة من الجهة اليمنى للبديل الأخر ( مالك الحاسي )، لكن تدخل المدافع ( علاء أقحيص ) حال دون تسجيل الأخير ثالث الأهداف.

ومع مطلع الدقيقة ( 68 ) نفذ اللاعب ( ناصر العروسي ) كرة حرة مباشرة دخل مناطق عمليات شباب الجبل وجدت رأسية محكمة وماكرة من المحترف العاجي ( كونان نور بيرت ) معلناً بذلك عن ثالث الأهداف للصداقة .

وبهذا الفوز رفع فريق الصداقة رصيده من النقاط إلى ( 13 ) نقطة، محتلاً المرتبة الخامسة، فيما تجمد رصيد شباب الجبل ثامن الترتيب عند النقطة ( 8 )، وتجدر الإشارة إلى أن فريق الصداقة قد تفوق على شباب الجبل في لقاء الذهاب بهدف اللاعب ( علي رزق ).

طاقم التحكيم

هذا وقد قاد هذه المواجهة طاقم تحكيم متكون من حكم وسط ( حمزة الثموني ) بمساعدة كل من ، مساعد أول ( رمزي القاضي ) و مساعد ثان ( داؤود لاغا )، و ( أيوب الفرجاني ) حكماً رابعاً ، فيما أسندت مهمة مراقبة المباراة للدولي الأسبق ( شعبان الصادق )، يذكر أن حكم المقابلة قام بإشهار الكرت الأصفر في أربعة مناسبات.

حيث نال الصداقة ثلاثة كروت صفراء كانت من نصيب العاجي ( الفا مامادو ديان ) في الدقيقة ( 20)، و ( محمد عبد الكريم ) في الدقيقة ( 52 )، و ( مالك الحاسي ) في الدقيقة ( 80 ) ، فيما نال اللاعب ( عماد بحيري ) من جانب شباب الجبل الكرت الأصفر، وذلك في الدقيقة ( 37 ). (وال _ شحات) س ا / ه ع

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