الصداقة يتغلب على شباب الجبل بثلاثية نظيفة

فاز فريق الصداقة على جاره ومنافسه التقليدي شباب الجبل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مرحلة إياب فرق المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهى اللقاء بفوز الصداقة بنتيجة عريضة وصلت إلى ثلاثة أهداف دون ردٍّ، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب شهداء بنينا، حيث سجل اللاعب المعتصم بالله التائب الهدفين الأول والثاني لصالح الصداقة، قبل أن يختتم المحترف الإيفواري كونان أهداف اللقاء.

بهذا الفوز؛ رفع الصداقة رصيده إلى 13 نقطة محتلاً المركز الخامس في ترتيب فرق المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد شباب الجبل عند ثماني نقاط.

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