اخبار الرياضة

تراجع متواصل للمنتخب الوطني في تصنيف “فيفا”

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجع المنتخب الوطني مركزًا واحًدا في تصنيف “فيفا” الصادر عن شهر فبراير الجاري؛ ليواصل بذلك تخطبه منذ انطلاق العام الجديد .

وتواجد فرسان المتوسط في المرتبة الـ 118 على مستوى العالم، والتصنيف الـ30 في القارة الأفريقية، وساهم عدم تواجد المنتخب الأول في استحقاق بطولة أمم أفريقيا الأخيرة في صعود العديد من المنتخبات في سلم التصنيف العالمي، مما جعل المنتخب الوطني يتأخر مرتبة واحدة عن تصنيف شهر يناير الماضي .

وكان المنتخب الوطني قد خاض مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت، حيث خسر المباراة الأولى بهدفين دون ردٍّ، قبل أن يحقق الانتصار في المواجهة الثانية بالنتيجة ذاتها على ملعب جابر الأحمد الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك