تراجع متواصل للمنتخب الوطني في تصنيف “فيفا”

تراجع المنتخب الوطني مركزًا واحًدا في تصنيف “فيفا” الصادر عن شهر فبراير الجاري؛ ليواصل بذلك تخطبه منذ انطلاق العام الجديد .

وتواجد فرسان المتوسط في المرتبة الـ 118 على مستوى العالم، والتصنيف الـ30 في القارة الأفريقية، وساهم عدم تواجد المنتخب الأول في استحقاق بطولة أمم أفريقيا الأخيرة في صعود العديد من المنتخبات في سلم التصنيف العالمي، مما جعل المنتخب الوطني يتأخر مرتبة واحدة عن تصنيف شهر يناير الماضي .

وكان المنتخب الوطني قد خاض مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت، حيث خسر المباراة الأولى بهدفين دون ردٍّ، قبل أن يحقق الانتصار في المواجهة الثانية بالنتيجة ذاتها على ملعب جابر الأحمد الدولي.

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