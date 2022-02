تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم مركزا واحدا في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر فبراير؛ ليصبح في المركز 118 عالميا و29 إفريقيا و16 عربيا.

يذكر أن منتخبنا الوطني لكرة القدم قد خاض مباراتين وديتين مع المنتخب الكويتي، ضمن الفيفا دي وفاز في واحدة بهدفين دون رد وخسر الأخرى بذات النتيجة.

المصدر ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني يتراجع مركزا واحدا في تصنيف الفيفا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار