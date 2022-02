أبي الأشهر يتأهل لدور الـ64 من منافسات كأس ليبيا

تأهل فريق أبي الأشهر لدور الـ64 من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم بعد فوزه على فريق نجوم قرقارش بهدفين لهدف.

المباراة التي أقميت على ملعب نادي أبوسليم شهدت تسجيل الهدف الأول لفريق أبي الأشهر عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها اللاعب أحمد الدبره، أبي الأشهر أضاف هدفا ثانيا في الشوط الأول عن طريق مهاجمه النيجيري توم بسون, فيما سجل فريق نجوم قرقارش هدفه الوحيد في آخر دقائق الشوط الأول.

