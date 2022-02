عقدَ الدكتور جمال الزروق رئيسُ اللجنةِ الأولمبيةِ الليبيةِ صباحَ أمسِ اِجتماعاً موسَّعاً مع رئيسِ وأعضاءِ مكتبِ الإعلامِ باللجنةِ الأولمبية.

وتمَّ في هذا الاجتماعِ مُناقشةُ السبلِ الكفيلةِ لنجاحِ عَمَلِ المكتبِ وكذلكَ الدورُ المنوطُ به في متابعةِ ما تشهدَهُ الساحةُ الرياضيةُ مِن تفاعُلاتٍ وأحداثٍ وكيفيةِ التعامُلِ معها إعلامياً بما يُؤكدُ دورَ اللجنةِ الأولمبيةِ بيت الخبرةِ الرياضية.

المصدر ليبيا الأحرار

The post اجتماع موسع لرئيس اللجنة الأولمبية مع مكتب الإعلام appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار