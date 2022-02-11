“موندو ديبورتيفو”: كيسي حسم اختيار فريقه الجديد

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن لاعب وسط ميلان فرانك كيسي قد حسم مصيره وحدد وجهته المقبلة.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى أن لاعب الوسط الإيفواري يطمح للعب مع برشلونة خلال الموسم المقبل، رغم محاولات من إدارة فريقه ميلان لتمديد عقده مع رفضه التجديد بشكل نهائي.

وذكرت الصحيفة المقربة من النادي الكاتالوني أن إدارة خوان لابورتا قد تنتظر نهاية الموسم حتى تحسم مصير صفقة كيسي في سوق الانتقالات الصيفية.

يُشار إلى أن عدة أندية مهتمة بخدمات كيسي أبرزها ليفربول وآرسنال إضافة إلى باريس سان جيرمان.

وانضم كيسي إلى ميلان في صيف 2019 مقابل 24 مليون يورو، قادمًا من أتلانتا حيث خاض تجربة اللعب مع الروسونيري لموسم على سبيل الإعارة قبل شرائه بشكل رسمي في موسم 2020.

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