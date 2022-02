تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى الدور النصف النهائي للبطولة العربية المقامة حاليا بدبي.

وقدم فرسان السلة مستوى كبيرا في البطولة حيث خسروا أول مباراة بصعوبة أمام المنتخب التونسي بطل إفريقيا 64-63 وفاز على منتخب البلد المستضيف الإمارات 93-73 وحسم مباراته الأخيرة اليوم أمام الأردن 81-69.

يذكر أن منتخبنا الوطني لكرة السلة غاب عن المنافسات العربية والإفريقية قرابة العشر سنوات.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post فرسان السلة يتأهلون إلى نصف نهائي البطولة العربية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار