بسبب ضربه قطة .. “استبعاد محتمل” لزوما من المنتخب الفرنسي

ألمح مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب إلى إمكانية استبعاد المدافع كورت زوما من قائمة أبطال العالم، عقب واقعة اعتدائه على قطة.

وأكد ديشامب، بحسب تصريحاته لقناة “فرانس 3 “، أنه فوجئ بما فعله مدافع المنتخب الأول، مستنكرًا “التصرف غير المقبول”.

وأشعلت واقعة الاعتداء على القطة من قبل مدافع فريق وست هام الإنجليزي كل منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا وفرنسا.

وقال ديشامب إنه سبق أن استبعد اللاعب من خياراته في المنتخب العديد من اللاعبين بسبب سوء السلوك، إلا أنه يواصل العمل على تحضير المجموعة بالشكل الأمثل، وفي حالة زوما؛ ينتظر تصحيح مثل هذه الأخطاء .

وخاض زوما 11 مباراة بقميص أبطال العالم ودوري الأمم الأوروبية منذ اختياره ضمن قائمة الديوك للمرة الأولى في عام 2015.

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