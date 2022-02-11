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في عودة قوية للسلة الليبية.. ليبيا تفوز على الأردن 81-61

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة على نظيره الأردني بنتيجة 81 – 61، مواصلاً بقيادة مدربه المصري أمير إبراهيم تألقه وانتصاراته في البطولة العربية المقامة في مدينة دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وضَمن الفرسان بهذا الفوز التأهل للدور السداسي من البطولة العربية، بعد أن تمكن من تخطي نظيره الأردني في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ووفقاً لموقع ريميسا، فقد سيطر المنتخب الوطني سيطرة شبه كاملة على المباراة وتمكن من تحقيق الفوز، مما جعله يضمن التأهل للدور السداسي.

وتألق في مواجهة اليوم أكثر من لاعب من صفوف المنتخب الليبي، على رأسهم “بوزقية” و”غيث الرحمن مفتاح” وغيرهم من اللاعبين المميزين.

يشار إلى أن منتخب الفرسان بدأ البطولة بخسارة أمام تونس، قبل أن يحقق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الإمارات والأردن، وبهذا الفوز، ضمن المنتخب الوطني التأهل للدور السداسي كثاني المجموعة الأولى، ليواجه ثالث المجموعة الثانية يوم الأحد المقبل.

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قناة 218 الليبية

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