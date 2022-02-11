طائرة الأهلي طرابلس تتصدر الرباعي الأول لمرحلة التتويج

مصراتة 11 فبراير 2022 (وال)- اختتمت بصالة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة خلال اليومين الماضيين، منافسات الرباعي الأول لمرحلة التتويج ببطولة الدوري الليبي لكرة الطائرة.

ففي اللقاء الأول؛ استطاع الفريق المضيف نادي السويحلي الفوز على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة جاءت كالتالي:

شوط الأول: 25 – 19

شوط الثاني: 25 – 18

شوط الثالث: 25 – 19

وقد أدار اللقاء طاقم تحكيم تكون من الدولي عبد السلام الرفاعي حكم أول،وعبد السلام البكراوي حكم ثان، والمسجل عصام عبد اللطيف، ومساعد المسجل شعبان بن عروس.

في اللقاء الثاني؛ تمكن فريق الأهلي طرابلس من الفوز على الاتحاد المصراتي نتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت أشواطها كالتالي:

شوط الأول: 25 – 23

شوط الثاني: 25 – 19

شوط الثالث: 25 – 23

وقاد اللقاء طاقم تحكيمي تكون من الدولي عبد الحكيم رمضان حكم أول والدولي جلال دهان حكم ثاني، والمسجل الدولي حسين البركي، ومساعد المسجل عبد السلام البكراوي.

بهذا الفوز يتصدر الأهلي طرابلس الرباعي الأول لمرحلة التتويج برصيد 8 نقاط، ويلاحقه السويحلي برصيد 6 نقاط، والاتحاد المصراتي ثالثا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا الأهلي بنغازي برصيد نقطة واحدة.

يشار إلى أن الرباعي الثاني والنهائي سيقام في مدينة طرابلس في شهر مارس القادم، وستذهب الفرق بنفس النقاط المذكورة. (وال) م ب/ ر ت

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