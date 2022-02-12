بطولة الدوري الليبي … بخماسية النصر يلحق الخسارة بضيفه دارنس

بنغازي 11 فبراير 2022 (وال)- ألحق فريق النصر الخسارة بضيفه دارنس بخماسية نظيفة ضمن حساب الجولة العاشرة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم.

لقاء من طرف واحد

المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي،توسطها الحكم ( خليل سنان )، شهدت حضور مدرب فريق النصر الجديد التونسي ( شهاب الليلي ) من فوق المدرجات ،لاسيما أن اللقاء كان من طرفاً واحداً، أذ تلاعب أصحاب الأرض والجمهور بضيوفهم، مشكلين ضغط عالِ على مرمى الحارس ( عماد رجب )، فكان أول تهديد برازيلي بواسطة ( لوسيانو ) ، لكن كرته اللولبية تمر بمحاذاة القائم الأيسر لدارنس.

الدقيقة ( 9 ) شهدت تسجيل أولى الأهداف عن طريق المهاجم ( سالم روما )، والذي نجح في الضغط على حارس المرمى ( عماد رجب ) مستخلصاً منه الكرة ، ومودعها داخل الشباك، ومعلناً عن مهرجان الأهداف.

اللقاء الذي بدأ هجومياً من النصر أثمر عن هدفٍ ثانٍ، عن طريق مهاجمه ( خالد مجدي ) مستفيداً من الأسست الذي قدمه له ( سالم روما )، عند الدقيقة ( 26 )، هذا ولم يظهر دارنس بتاتاً خلال دقائق الشوط الأول إلا في الدقيقة ( 37 )، وفيها أبعد الحارس ( أصيل المقصبي ) رأسية اللاعب ( أحمد الحاسي ) إلى ركنية.

عداد هجومي

قبل إنقضاء الحصة الأولى، وتحديدًا عند الدقيقة ( 43 ) أهدى المهاجم ( سالم روما ) الذي قام بمراوغة الحارس ( عماد رجب ) ، زميلة ( عامر التاورغي ) كرة عرضية نجح الأخير في ترجمتها إلى هدف ثالث ، منهياً به مجريات الشوط الأول.

عداد النصر الهجومي لم يتوقف عن هز الشباك، لاسيما وأن الدقيقة ( 52 ) تمكن فيها مهاجمه ( خالد مجدي ) من التوقيع على الهدف الرابع ، مستغلاً تمريرة زميلة ( عامر التاورغي )، وعند مطلع الدقيقة ( 65 )تمكن اللاعب ( زياد العلوني ) تمرير كرة بينية للمهاجم ( عامر التاورغي ) لينجح الأخير من تسجيل خامس الأهداف.

التحكيم والإنذارات

تكون طاقم تحكيم المباراة من ( خليل سنان ) حكم ساحة ، وبمساعدة كل من مساعد أول ( عبد العزيز الأزيرق ) ، و ( أحمد عوينه ) مساعد ثان، و ( يحي الوحيشي ) حكماً رابعاً،و ( علي الضبيع) مراقباً للقاء، في حين شهدت المباراة عدد ( 2 ) كروت صفراء، كانت من نصيب ( أحمد الحاسي ) في الدقيقة ( 20 ) من جانب دارنس ، فيما نال ( زياد العلواني ) الكرت الأصفر من جانب النصر، وذلك في الدقيقة ( 47 ). (وال) س أ / ر ت

تقرير| سيف النصر أمبية

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