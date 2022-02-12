التحدي ينتزع نقطة ثمينة من الأخضر

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأخضر مع ضيفه التحدي، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأقميت المباراة على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، وشهد اللقاء تألق حارس التحدي حسن المجبري الذي تصدى للعديد من محاولات أصحاب الأرض، كما تألق حارس مرمى الأخضر هارون بيري وتصدى لفرص لاعبي التحدي.

جديرٌ بالذكر أن فريق الأخضر رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، فيما أصبح رصيد التحدي ست نقاط في المركز التاسع قبل الأخير ضمن ترتيب فرق المجموعة الأولى.

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