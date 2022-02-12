اخبار الرياضة

التحدي ينتزع نقطة ثمينة من الأخضر

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأخضر مع ضيفه التحدي، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأقميت المباراة على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، وشهد اللقاء تألق حارس التحدي حسن المجبري الذي تصدى للعديد من محاولات أصحاب الأرض، كما تألق حارس مرمى الأخضر هارون بيري وتصدى لفرص لاعبي التحدي.

جديرٌ بالذكر أن فريق الأخضر رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، فيما أصبح رصيد التحدي ست نقاط في المركز التاسع قبل الأخير ضمن ترتيب فرق المجموعة الأولى.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك