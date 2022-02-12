الأهلي طرابلس يواصل استعدلدته تأهبا لملاقاة بيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية 

القاهرة 12 فبراير 2022 (وال) _ يواصل فريق الأهلي طرابلس ممثل ليبيا تحضيراته واستعداداته اليومية’ وذلك من أجل خوض غمار أولى جولات مرحلة الذهاب من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية’ والتي سيلاقي فيها مستضيفه بيراميدز المصري.

ويتطلع ممثل ليبيا الأهلي الذي يجري معسكر تحضيري بالعاصمة المصرية القاهرة تأهبا لملاقاة بيراميدز المصري – يوم الأحد – المقبل على أرضية ملعب الدفاع الجوي’ إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية ‘ والذهاب بعيدا في مشاركته السابعة في المسابقة القارية.

ويتسلح فريق الأهلي الذي يقوده المدرب التونسي فتحي الجبال بالعديد من الأسماء المميزة المحلية منها والمحترفة’ في المقابل فأن فريق الأهلي قد دعم صفوفه في الفترة الماضية بالأردني’محمد أبو زريق شرارة’ والليبيان أنيس سلتو و محمد الترهوني اللذان سبق لهما خوض تجربة احترافية في الملاعب المصرية. (وال _ القاهرة) س ا / ه ع

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