ليبيا تستعيد هيبتها بقوة في ملاعب السلة

تقرير 218

واصل المنتخب الوطني لكرة السلة مشواره الناجح في البطولة العربية الـ 24 التي تحتضنها دولة الإمارات بعدما حقق الانتصار خلال مواجهتين ضمن دور المجموعات .

وحقق المنتخب الوطني الأول الفوز على الإمارات صاحبة الضيافة بنتيجة كبيرة وصلت إلى 93-74، كما حقق الفوز على الأردن 81-69، فيما خسر المواجهة الأولى في البطولة أمام نظيره التونسي بفارق نقطة واحدة 64-63.

وتأهل منتخبنا الوطني إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية حيث سيلتقي منتخب الصومال.

ويعد اللاعب محمد الساعدي أول لاعب في البطولة العربية يحقق “تربل دبل” أمام المنتخب الأردني برصيد 16 نقطة إضافة إلى 13 متابعة و 11 تمريرة حاسمة، فضلاً عن تألق اللاعب محمد بوزقية الذي حقق أعلى رصيد من النقاط خلال المواجهة الأخيرة برصيد 21 نقطة إضافة إلى أربع متابعات وتمريرة واحدة.

ونال تألق المنتخب الوطني استحسانًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والرياضية بعد غيابه عن المشاركات الخارجية لأكثر من عشرة أعوام، ويقود المنتخب الوطني المدرب المصري أمير إبراهيم، الذي راهن على خبرة وموهبة اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلي.

وأشاد العديد من المدربين في البطولة بأداء المنتخب الوطني الاستثنائي خلال المباريات الثلاث، التي خاضها في الدور الأول، أبرزهم مدرب المنتخب الإماراتي منير بن لحبيب.

وتشارك سبعة منتخبات في البطولة العربية الحالية وهي “المنتخب الوطني إضافة إلى الإمارات المضيفة وتونس والجزائر والأردن ولبنان والصومال”، فيما انسحبت منتخبا المغرب وسوريا قبل انطلاق البطولة بأيام، وستنتهي مجريات البطولة في 16 فبراير الجاري على قاعة نادي النصر في دبي.

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