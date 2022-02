السويحلي يصطدم بجاره الاتحاد المصراتي في قمة الجولة

تستكمل مباريات الجولة العاشرة يوم غد الأحد بلقاء قمة يجمع فريق السويحلي بجاره الاتحاد المصراتي.

ديربي مدينة مصراتة الذي سيحتضنه ملعب ملعب مصراتة سيسعى فيه فريق السويحلي بقيادة المدرب التونسي كمال زعيم للظفر بالنقاط المباراة للمحافظة على المركز الثالث ضمن فرق المجموعة الثانية فيما سيبحث الاتحاد المصراتي صحبة المدرب التونسي مراد العقبي عن تحقيق الانتصار على جاره السويحلي للاقتراب من فرق مقدمة ترتيب فرق المجموعة الثانية.

يشار إلى أن لجنة المسابقات قد قررت تأجيل مباراتي الاتحاد وأبوسليم والشط والأهلي؛ وذلك لارتباط الأهلي والاتحاد بالمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

