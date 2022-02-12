فرسان السلة يواجه الصومال في ربع نهائي البطولة العربية

يواجه منتخبنا الوطني لكرة السلة المنتخب الصومالي ضمن الدور الربع النهائي للبطولة العربية المقامة حاليا بالإمارات.

وستقام المباراة غدا الأحد على الساعة الثانية ظهر بتوقيت ليبيا بصالة نادي النصر بدبي, وقدم فرسان السلة مستوى كبيرا في البطولة حيث خسروا أول مباراة بصعوبة أمام المنتخب التونسي بطل إفريقيا 64-63 وفازوا على منتخب البلد المستضيف الإمارات 93-73 وحسموا المباراة الأخيرة أمام الأردن 81-69.

يذكر أن منتخبنا الوطني لكرة السلة غاب عن المنافسات العربية والإفريقية قرابة العشر سنوات.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

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