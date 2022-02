تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع اللاعب المغربي محمود بنحليب لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في مرحلة إياب الدوري الممتاز.

محمود بنحليب الذي خاض تجربة كبيرة مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي وحقق عديد الألقاب مع الفريق المغربي تعتبر ثاني صفقات الجزارة في مرحلة إياب الدوري الممتاز بعد الظفر بخدمات الجزائري راشيد آيت عثمان.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

