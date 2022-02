الأهلي طرابلس يواصل صدارته لدوري المحترفين لكرة اليد

واصل فريق الأهلي طرابلس صدارته لدوري المحترفين لكرة اليد بعد فوزه على فريق الجزيرة بنتيجة 26 مقابل 21.

مباريات الجولة الرابعة شهدت صعود فريق الاتحاد لواصفة جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد بعد فوزه على فريق اتحاد الشرطة 25 هدفا مقابل 19. وفي باقي مباريات الجولة الرابعة تعادل فريق النصر أمام فريق النجمة 30 مقابل 30. بينما فاز فريق الهلال على الأهلي بنغازي 25 مقابل 20 . فيما حسم بنغازي الجديدة لقاءه أمام المروج بالفوز عليه 30 مقابل 16 هدفا.

