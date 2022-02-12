الدوري الليبي الممتاز.. التعادل السلبي يسود لقاء الخمس والمدينة

الجميل 12 فبراير 2022 (وال) -ساد التعادل السلبي لقاء فريقا المدينة والخمس، وذلك لحساب الجولة العاشرة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب الجميل.

المقابلة التي جرت اليوم السبتـ، وقادتها صافرة الحكم الدولي عبد الباسط شهوب، حاول فيها الفريقين زيارة شباك الأخر، خاصة أن الألعاب تعددت طوال فترة المباراة، لكن كل المحاولات غالطت الخشبات الثلاث، ليعلن شهوب صافرة نهاية اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

وبهذا التعادل السلبي يضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح المدينة سادس الترتيب برصيد (12) نقطة، بينما أصبح الخمس صاحب الترتيب الثامن برصيد (10) نقاط.

أما طاقم تحكيم هذه المواجهة الدولي فتكون من: عبد الباسط شهوب حكم وسط، وبمساعدة كل من محمد القداري مساعد أول، ومروان الحراري مساعد ثان، وناجي الغنودي حكما رابعا، والحسن المنير مراقبا للقاء.(وال الجميل) س إ / س خ.

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