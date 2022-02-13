الأهلي طرابلس يخسر أمام بيراميدز المصري 2-1 في كأس الاتحاد الأفريقي

تلقى نادي الأهلي طرابلس أول خسارة له، في أولى مبارياته بدور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على يد نادي بيراميدز المصري.

خسر الأهلي مباراته بنتيجة هدفين مقابل هدف، على أرضية ملعب 30 يونيو “الدفاع الجوي” في العاصمة المصرية القاهرة،بعد أن كان متفوقاً، حيث أنهى الشوط الأول وهو متقدم بهدف دون رد، جاء عن طريق محمد الطبال في الدقيقة 21 بعد عرضية متقنة من محمد المنير.

وقلب بيراميدز -في الشوط الثاني- النتيجة على الأهلي طرابلس بهدفين من توقيع المصري إسلام عيسى، والمغربي وليد الكرتي، في الدقائق 56 و78 على التوالي.

يشار إلى أن المباراة الأخرى من الجولة الأولى بهذه المجموعة الأولى، تجمع الآن نادي الصفاقسي التونسي مع نادي زناكو الزامبي.

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