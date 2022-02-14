مدينة بنغازي تعتزم استضافة تصفيات منتخب ليبيا للكاراتية “لجميع الفئات”

بنغازي 14 فبراير 2022 (وال) _ تعتزم مدينة بنغازي استضافة تصفيات منتخب ليبيا للكاراتية “لجميع الفئات” (دورة حكام دولية، دورة مدربين دولية، دورة ممتحنين، إمتحانات الأحزمة “1- 2- 3- 4- 5 دان”).

وستقام المنافسة بقاعة نادي بنغازي الجديدة، من الفترة التاسع عشر إلى الثاني عشر من شهر فبراير 2022م، برعاية السيد وزير الرياضة وبالتعاون مع الجامعة التونسية للكاراتية.

وسيقدم دورة المدربين الدولية (كتور عبدالعزيز مديقش، دكتور عصام الدناع، دكتور فرج نجم، الدكتور حاتم الشحومي)

ودورة الحكام يقدمها (الحكم الدولي ماليك العربوي، الحكم فوزي مسعود).

دورة الممتحنين يقدمها (الكابتن عبدالله السعيطي، الكابتن أشرف القطعاني)

يذكر أن إمتحانات الترقية التسجيل سيكون عبر الاتحادات الفرعية. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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