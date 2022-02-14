ليفربول يهزم بيرنلي.. ويقلص الفارق مع السيتي

تمكن فريق ليفربول من الفوز على نظيره بيرنلي ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجاوز الريدز عقبت بيرنلي بهدف وحيد سجله لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو، قبل نهاية الشوط الأول من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيد÷ إلى 54 نقطة محتلاً وصافة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 14 في المركز الأخير.

جديرٌ بالذكر أن أبناء المدرب يورغن كلوب يستعدون لمواجهة دوري أبطال أوروبا أمام فريق الإنتر، يوم الأربعاء المقبل، ضمن ذهاب دور الـ 16 من التشامبيونزليغ.

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