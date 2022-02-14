صولة والهادي يساهمان في تتويج العربي بالسوبر الكويتي

ساهم المحترفين الليبيين السنوسي الهادي ومحمد صولة في تتويج العربي بكأس السوبر الكويتي، للمرة الثالثة في تاريخ النادي بعد الفوز على الكويت، بركلات الترجيح.

وشارك صولة والهادي في المباراة منذ البداية بصورة أساسية، حيث لعب محمد صولة المنتقل إلى العربي في الفترة الماضية في مركز الجناح الأيمن، فيما لعب السنوسي الهادي في مركز الجناح الأيسر.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي رجحت كفة العربي بأربع ركلات مقابل ثلاث، ساهمت بالتتويج بالكأس، قبل أيام من المواجهة أمام الغريم التقليدي فريق القادسية في الجولة 11 من الدوري الكويتي الممتاز .

وشهدت المباراة مشاركة لافتة للمحترفين الليبيين محمد صولة والسنوسي الهادي، حيث قاد اللاعبان أكثر من مرة الهجمات الخطيرة للفريق خلال شوطيْ المباراة.

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