التعادل الإيجابي يحسم ديربي كتالونيا

اقتنص برشلونة تعادلاً قاتلاً من مضيفه إسبانيول بهدفين لمثليْهما، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الليغا.

افتتح بيدري باب التهديف للبارسا مبكرًا في الدقيقة الثانية، وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عاد إسبانيول في النتيجة عن طريق سيرجي درادير.

وفي الشوط الثاني؛ سجل أصحاب الأرض هدف التقدم عن طريق المهاجم راؤول دي توماس في الدقيقة الـ 64.

وفي الوقت القاتل ظهر لوك ديونغ و أنقذ البارسا من الخسارة بتسجيله لهدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع البلوغرانا رصيده، بهذا التعادل، إلى 39 نقطة في المركز الرابع، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ 13.

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