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ليستر سيتي يتعادل مع وست هام في الجولة الـ25

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فشل ليستر سيتي في العودة لسكة الانتصارات في البريميرليغ بعد أن سقط في فخ التعادل بهدفين لمثليْهما أمام وست هام يونايتد أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 25.

تقدم الضيف اللندني في النتيجة منذ الدقائق العشر الأولى بفضل جارود بوين، ثم أدرك يوري تيليمانس التعادل للثعالب مع آخر دقائق الشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 57؛ نجح مهاجم ليستر البرتغالي ريكاردو بيريرا في إضافة الهدف الثاني، وفي آخر أنفاس المباراة؛ اقتنص كريج داوسون نقطة ثمينة للفريق اللندني بتسجيله هدف التعادل القاتل.

بهذه النتيجة؛ أصبح رصيد ليستر 27 نقطة في المركز الـ 11 ، أما وست هام؛ فظل في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

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قناة 218 الليبية

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