ثوانٍ ثمنها ملايين.. “السوبر بول” وجه مشرق للاستثمار الرياضي

اختتم موسم بطولة دوري كرة القدم الأميركية “السوبر بول”، بتحقيق أنجلوس رامز لقب الدوري للمرة الثانية في تاريخه والأول له بعد 22 عامًا بفوزه على سينسيناتي بنجالز.

وتحظى بطولة “السوبر بول” بمتابعة ومشاهدة كبيرة وخيالية خلال السنوات الأخيرة حيث يسافر العديد من المتابعين لهذه المباراة إلى الولايات المتحدة الأميركية للاستمتاع بهذا النهائي من كل بقاع العالم.

وأشارت دراسة اقتصادية نقلتها صحيفة “ميرور” إلى أن الشركات الكبرى تدفع قرابة تسعة ملايين دولار مقابل توفير مساحة إعلانية كل 30 ثانية خلال وقت مباراة نهائي السوبر بول.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن تكلفة الإعلانات خلال بث النهائي قد تكسر حاجز الـ400 مليون دولار في المواسم الأخيرة.

وينتج عن هذه المباراة التاريخية في كل موسم إيرادات تاريخية وهو ما يضع شركات كبرى مثل “أمازون وهيونداي وأودي ومايكرو سوفت وكوكا كولا” إضافة إلى شركات وعلامات تجارية أخرى عدة إلى الدخول بقوة في سوق الإعلانات عبر القنوات الناقلة للسوبر بول.

ويصل سعر التذاكر لحضور السوبر بول إلى أكثر من خمسة آلاف دولار، فيما وصلت قيمة الإعلانات التجارية خلال عمر البطولة بالكامل خلال 56 عامًا إلى قرابة ستة مليارات دولار، كما يحصل اللاعبون على جوائز مالية قيمّة مما يجعلها من أغنى الرياضات في العالم، حيث يحصل كل لاعب من الفريق المتوّج باللقب على 150 ألف دولار خلال المباراة فقط، فيما يحصل كل لاعب من الفريق الخاسر على نصف هذا المبلغ والمقدر بـ 75 ألف دولار .

وبلغ عدد التغريدات على “تويتر” خلال موعد نهائي “السوبر بول” إلى 285 مليون تغريدة، كما وصلت نسبة المشاهدة في عام 2015 إلى 114,4 مليون عبر الشاشات في كل دول العالم.

يُشار إلى أن نهائي السوبر بول خلال الموسم الحالي، قد شهد حضور أساطير فن الراب في أميركا وأبرزهم دكتور دري وسنوب دوغ وماري جاي بلايج والعديد من الفنانين العالميين.

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