الاتحاد ينهي معسكره التحضيري الذي خاضه بتونس

اختتم فريق الاتحاد معسكره التحضيري الذي خاضه خلال الفترة الأخيرة في تونس استعدادا لمواجهة فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في العشرين من الشهر الجاري

فريق الاتحاد أجرى في معسكره التحضيري ثلاث مباريات ودية بقيادة المدرب التونسي محمد الكوكي الذي بحث في المعسكر التحضيري عن الرفع من مستوى رتم الفريق والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في العشرين من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية من منافاسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بملعب بننيا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

