إدارة مانشستر سيتي تقترب من خطف هالاند

يسعى مانشستر سيتي إلى تجهيز عرض رسمي للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “أس” أن بطل إنجلترا سيقدم عرضاً رسمياً خلال الفترة المقبلة مقابل 80 مليون يورو، للدخول في مفاوضات رسمية مع بروسيا دورتموند، لغرض ضم هالاند بداية من الموسم الجديد، وأشارت العديد من التقارير الصحفية الألمانية إلى أنه يوجد شرط في عقد هالاند يسمح له بالرحيل الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن العرض الجديد سيضع مانشستر سيتي متفوقاً على ريال مدريد وغريمه برشلونة، من أجل الحصول على خدمات المهاجم النرويجي الذي يعتبر من بين الأبرز في العالم خلال الميركاتو الصيفي.

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