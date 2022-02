الكاف يكلف طاقم تحكيم ليبيًا لإدارة مباراة المصري ومازيمبي

كلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم ليبيًّا بقيادة معتز الشلماني لإدارة مباراة المصري البورسعيدي وفريق مازيمبي الكونغولي ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية

معتز الشلماني الذي سيقود مباراة المصري البورسعيدي و مازيمبي سيرافقه كل من باسم سيف النصر مساعد أول ووحيد الجحاوي كمساعد ثاني فيما سيكون عبد الواحد حرويدة حكما رابعا في المباراة الذي ستلعب يوم الجمعة القادمة بين الفريقين بملعب استاد الجيش بالسويس .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

