تعاقد فريق التحدي مع اللاعب المالي إسماعيل ديارا لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز

فريق التحدي الذي يسعى لتحسن صورة الفريق في مرحلة إياب الدوري الممتاز بتدعيم خط الهجوم باللاعب المالي إسماعيل ديارا الذي سبق أن مثل ألوان فريق رايون سبورت الرواندي وأهلي بوعريريج الجزائري وليوباردز الكيني.

