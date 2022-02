الأخضر يتعاقد مع اللاعب الشامخ العبيدي

تعاقد نادي الأخضر مع اللاعب الدولي الشامخ العبيدي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في إياب الدوري الممتاز

الدولي الشامخ العبيدي الذي خاض تجربة احترافية مع فريق مولودية وجدة المغربي في النصف الأول من الدوري المغربي وسبق أن مثل ألوان أخضر البيضاء في مواسم السابقة. سيكون متاحا للمدرب التونسي سمير شمام في الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز حيث يواجه فيها الأخضر فريق التعاون بملعب أجدابيا الأربعاء القادم .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

