فاز فريق الاتحاد المصراتي على فريق السويحلي بهدف نظيف دون رد ضمن منافسات الأسبوع العاشر من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم الكونغولي بكاكي كريست بضربة رأسية في الدقيقة الخامسة والثمانين من زمن الشوط الثاني سكنت شباك الحارس علي شنينة. بهذا الفوز تقاسم فريق الاتحاد المصراتي المركز الثالث مع جاره السويحلي برصيد خمس عشرة نقطة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

